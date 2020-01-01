Риккардо сравнил Леклера с погибшим Бьянки

Австралиец сожалеет, что французского гонщика недооценивают.

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо высказался о бывшем гонщике Маруси Жюле Бьянки, который скончался в результате тяжелых травм, полученных во время Гран-при Японии в 2014 году.

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“Бьянки не то, чтобы недооценивают, но мы так и не смогли увидеть его за рулем действительно быстрого болида. Поэтому люди просто не понимают, в какого пилота он мог превратиться на самом деле. Вспомните его выступление за Марусю на Гран-при Монако в 2014 году, когда он принес команде первые очки. А там невозможно выиграть случайно.

Все это делает эту историю очень печальной. Сейчас Жюль уже бы выступал за команду топ-уровня, в его активе были бы победы. В определенной степени Шарль Леклер сейчас делает то, что должен был делать Жюль“, - написал австралиец на своей странице в Twitter.

Напомним, в октябре 2014 года Жюль Бьянки впал в кому после Гран-при Японии, на котором он врезался в эвакуатор и получил серьезную травму головы. Спустя девять месяцев он погиб в госпитале Ниццы, так не приходя в сознание.