Йос Ферстаппен: Услуги Макса очень хорошо оплачиваются

Нидерландец рассказал о зарплате своего сына.

Отец пилота Ред Булл Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен признался, что его сын зарабатывает серьезную сумму.

“Я говорю вам, услуги Макса очень хорошо оплачиваются. По зарплате он второй или третий гонщик в Формуле-1. Хельмут Марко очень высоко его ценит.

Без сомнений, Макс - самый высокооплачиваемый пилот в созданной им системе“, - цитирует Ферстаппена-старшего GPblog.

Напомним, ранее Макс Ферстаппен продлил контракт с Ред Булл.