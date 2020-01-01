Гран-при Франции находится под угрозой срыва

Этап могут перенести или отменить.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Проведение массовых мероприятий будет запрещено как минимум до середины июля. Об этом сообщает L'Équipe.

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Таким образом, шансы на проведение Гран-при Франции, которое запланировано на 28 июня, снижаются. Если организаторы все же решат проводить соревнования, то они будут проходить без болельщиков.

Отметим, что эта гонка может стать первой в сезоне-2020.