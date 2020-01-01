Феттель назвал главную цель Феррари

Борьба с Леклером уходит на другой план.

Пилот Феррари Себастьян Феттель назвал главную цель команды.

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“Не имеет значения, будет ли у меня на пять очков больше или меньше по сравнению с Леклером. Главное, чтобы команда развивалась в правильном направлении.

Конечно, в прошлом году мы сделали шаг назад и не были так сильны, как раньше. Это произошло не просто так, есть причины. Их нужно понять и сделать все возможное, чтобы избавиться от проблем и снова достигнуть прогресса.

Конечно, в моменте для меня важны лишние пять очков, но наша основная цель - вернуть Феррари на вершину“, - цитирует Феттеля Autosport.

Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракты с операторами гонок.