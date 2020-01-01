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Росберг: Я не такой талантливый, как Хэмилтон

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Немец считает, что важно уметь использовать все возможности для прогресса.
Нико Росберг
Нико Росберг
Getty Images

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг отметил талант своего бывшего партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

“Нужно ставить оптимальные задачи и использовать все возможности наилучшим образом. Некоторые пилоты, и я, возможно, отношусь к их числу, не так талантливы, как Льюис Хэмилтон. Именно поэтому мне нереально завоевать титул девять раз. Может быть, это удастся сделать Хэмилтону.

Для меня это никогда не было целью. Я выполнил поставленную задачу. Спортсмен должен уметь оптимизировать цели в соответствии с возможностями. Этому я научился, и это было очень важно. Мне удалось совершить прогресс, но делать большой шаг вперед было очень сложно“, - цитирует Росберга Standard.

Ранее Росберг назвал лучших пилотов в истории Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон
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