Бинотто: После победы Леклера в Монце я сначала подошел к Феттелю

Функционер хотел поддержать немца.

Глава Феррари Маттиа Бинотто признался, что после победы пилота Шарля Леклера на Гран-при Италии в 2019 году, он первым подошел к его партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

“Сначала подошел к Феттелю. Мне казалось, это важно. Он также проводил неплохую гонку и был быстр. Он вполне мог претендовать на подиум, и было важно его поддержать. После этого я подошел к Леклеру.

Он стал самым молодым пилотом Феррари, кому удавалось выигрывать гонку в Спа, и спустя неделю он победил в Монце. Это фантастика! Он был очень счастлив. Что касается моих ощущений, были прекрасные эмоции. Победа в Монце во главе Феррари - это здорово“, - цитирует функционера GPblog.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Австралии.