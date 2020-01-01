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Бинотто: После победы Леклера в Монце я сначала подошел к Феттелю

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Функционер хотел поддержать немца.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Глава Феррари Маттиа Бинотто признался, что после победы пилота Шарля Леклера на Гран-при Италии в 2019 году, он первым подошел к его партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

“Сначала подошел к Феттелю. Мне казалось, это важно. Он также проводил неплохую гонку и был быстр. Он вполне мог претендовать на подиум, и было важно его поддержать. После этого я подошел к Леклеру.

Он стал самым молодым пилотом Феррари, кому удавалось выигрывать гонку в Спа, и спустя неделю он победил в Монце. Это фантастика! Он был очень счастлив. Что касается моих ощущений, были прекрасные эмоции. Победа в Монце во главе Феррари - это здорово“, - цитирует функционера GPblog. 

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Австралии.

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Теги: Формула-1, Маттиа Бинотто, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари
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