Масса: Не думаю, что меньшее количество гонок повлияет на Хэмилтона

Бразилец считает, что команда Мерседес будет главным претендентом на победу в чемпионате.

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился своим мнением о сезоне-2020.

“Если говорить о прогнозе на сезон-2020, из того, что видел, могу сказать, что Мерседес и Льюис Хэмилтон снова будут быстрейшими. Не думаю, что меньшее количество гонок это изменит, тем более сейчас базы команд закрыты.

Ферстаппен и Леклер в будущем могут стать чемпионами мира, но это означает, что они должны будут побеждать в такие времена, когда командная работа имеет большее значение, чем мастерство пилота“, - цитирует Массу GPblog.

Ранее сообщалось, что Гран-при Канады перенесли из-за пандемии коронавируса.