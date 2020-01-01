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Масса: Не думаю, что меньшее количество гонок повлияет на Хэмилтона

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Бразилец считает, что команда Мерседес будет главным претендентом на победу в чемпионате.
Фелипе Масса
Фелипе Масса
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился своим мнением о сезоне-2020.

“Если говорить о прогнозе на сезон-2020, из того, что видел, могу сказать, что Мерседес и Льюис Хэмилтон снова будут быстрейшими. Не думаю, что меньшее количество гонок это изменит, тем более сейчас базы команд закрыты.

Ферстаппен и Леклер в будущем могут стать чемпионами мира, но это означает, что они должны будут побеждать в такие времена, когда командная работа имеет большее значение, чем мастерство пилота“, - цитирует Массу GPblog.

Ранее сообщалось, что Гран-при Канады перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Формула-1, Фелипе Масса, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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