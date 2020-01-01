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Умер легендарный пилот Формулы-1

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Мужчина скончался на 91-м году жизни.
Стирлинг Мосс
Стирлинг Мосс
www.formula1.com

Сегодня, 12 апреля, скончался бывший пилот Формулы-1 Стирлинг Мосс, об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Как информирует пресс-служба организации, причина смерти неизвестна. Отмечается, что Мосс в январе 2018 года отказался от участия в публичных мероприятиях. 

Мосс считается одним из самых талантливых пилотов Формулы-1 за всю историю, хоть он ни разу не становился чемпионом мира.

На этапах Формулы-1 пилот провел 66 гонок, в которых одержал 16 побед. Мосс прекратил выступления в 1962 году, после того как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме. 

Ранее сообщалось, что хоккеист Эдмонта скончался после кровоизлияния в мозг.

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Теги: Стирлинг Мосс, Формула-1, смерть, трагедия
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