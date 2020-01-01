Умер легендарный пилот Формулы-1
Мужчина скончался на 91-м году жизни.
Сегодня, 12 апреля, скончался бывший пилот Формулы-1 Стирлинг Мосс, об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.
Как информирует пресс-служба организации, причина смерти неизвестна. Отмечается, что Мосс в январе 2018 года отказался от участия в публичных мероприятиях.
Мосс считается одним из самых талантливых пилотов Формулы-1 за всю историю, хоть он ни разу не становился чемпионом мира.
На этапах Формулы-1 пилот провел 66 гонок, в которых одержал 16 побед. Мосс прекратил выступления в 1962 году, после того как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме.
Ранее сообщалось, что хоккеист Эдмонта скончался после кровоизлияния в мозг.
Полная версия правил