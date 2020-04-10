Формула-1 разорвала контракты с операторами гонок

Данная мера не означает, что сезон-2020 не состоится.

Руководству Формулы-1 приняло решение разорвать контракты с операторами, которые обслуживают гонки.

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По информации RaceFans, расторжение контрактов - вынужденная мера из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной отмены первых девяти этапов сезона Формулы-1. Как только будут известны даты возобновления гонок.

Источник утверждает, что данная мера не значит, что сезон отменен. Изначальный график был нарушен и поэтому операторы сейчас отстранены, но позже они вернутся к своей работе.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Австралии.