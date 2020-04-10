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Экклстоун: Хэмилтон не выживет в Феррари

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Бывший глава Формулы-1 считает, что британец может допустить ошибку.
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
Getty Images

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал слухи о том, что представитель Мерседеса Льюис Хэмилтон может перейти в Феррари.

"Хэмилтон, Феттель, Ферстаппен. Все эти парни хороши ровно настолько, насколько сильна поддержка, которую они получают от своих команд.

В случае с Льюисом она максимальная. Они не упускают ни одной мелочи. Он сам привык быть ответственным во многих отношениях. Но если Хэмилтон решил перейти в Феррари, а их “второй номер“, которого они называют “наполовину первый“, продолжит выступать на том же уровне, то Хэмилтон там просто не выживет.

Если Феррари влюбится в Леклера, то именно это и произойдет. Они просто сожгут Льюиса", - цитирует Экклстоуна RaceFans

Ранее Фелипе Масса заявил, что Льюис Хэмилтон может помешать прогрессу Шарля Леклера в Феррари.

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Теги: Формула-1, Берни Экклстоун, Льюис Хэмилтон, Феррари
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