Экклстоун: Хэмилтон не выживет в Феррари

Бывший глава Формулы-1 считает, что британец может допустить ошибку.

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал слухи о том, что представитель Мерседеса Льюис Хэмилтон может перейти в Феррари.

"Хэмилтон, Феттель, Ферстаппен. Все эти парни хороши ровно настолько, насколько сильна поддержка, которую они получают от своих команд.

В случае с Льюисом она максимальная. Они не упускают ни одной мелочи. Он сам привык быть ответственным во многих отношениях. Но если Хэмилтон решил перейти в Феррари, а их “второй номер“, которого они называют “наполовину первый“, продолжит выступать на том же уровне, то Хэмилтон там просто не выживет.

Если Феррари влюбится в Леклера, то именно это и произойдет. Они просто сожгут Льюиса", - цитирует Экклстоуна RaceFans.

Ранее Фелипе Масса заявил, что Льюис Хэмилтон может помешать прогрессу Шарля Леклера в Феррари.