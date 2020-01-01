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Гасли: Ред Булл выстроен под Ферстаппена

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Француз признался, что ему было тяжело вписаться в команду.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот Альфа Таури Пьер Гасли рассказал о периоде своей карьеры в Ред Булл.

“Тот отрезок карьеры мог быть намного лучше. Сложно ли было вписаться в “команду Ферстаппена“? Да, это правда. Каждый гонщик хотел бы, чтобы команда была выстроена под него. Как это происходит в случае с Ред Булл и Максом.

Но не забывайте, Формула-1 - командный вид спорта. Вы можете преуспеть только в том случае, если весь коллектив действует слаженно. Результаты не зависят только от одних пилотов. Для успеха все члены команды должны отдавать себя полностью“, - цитирует Гасли GrandPX.news. 

Ранее Гасли рассказал, как проводит время на карантине.

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Теги: Формула-1, Пьер Гасли, Ред Булл, Макс Ферстаппен
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