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Джовинацци: Хочу учиться у Райкконена, а не соперничать с ним

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Итальянец отметил, что у него хорошие отношения с партнером по команде.
Антонио Джовинацци
Антонио Джовинацци
Getty Images

Пилот команды Альфа Ромео Антонио Джовинацци рассказал, как Кими Райкконен повлиял на его прогресс.

“В начале прошлого сезона мне было трудно трудно. Я старался бороться, но Кими, который находится на вершине своей карьеры, был очень быстр в каждой гонке. Поэтому с точки зрения результатов было трудно сравнивать нас.

Я постарался изменить подход, начал мыслить иначе. Для меня было лучшим вариантом учиться у Кими, а не соперничать с ним. Я попытался улучшить многие аспекты, которые влияют на гоночный темп. И, думаю, сделал большой шаг во второй части сезона.

Но все это благодаря Кими, потому что я многому научился у него. Если честно, я рад, что мы вместе остались в команде. Нас связывают хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, что очень важно для напарников. А также для команды. Важно иметь двух пилотов, которые ладят между собой и дают схожие отзывы по улучшению болида“, - Джовинацци официальный сайт Формулы-1. 

Ранее сообщалось, что Гран-при Канады перенесли на неопределенный срок.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
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