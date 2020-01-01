Джовинацци: Хочу учиться у Райкконена, а не соперничать с ним

Итальянец отметил, что у него хорошие отношения с партнером по команде.

Пилот команды Альфа Ромео Антонио Джовинацци рассказал, как Кими Райкконен повлиял на его прогресс.

“В начале прошлого сезона мне было трудно трудно. Я старался бороться, но Кими, который находится на вершине своей карьеры, был очень быстр в каждой гонке. Поэтому с точки зрения результатов было трудно сравнивать нас.

Я постарался изменить подход, начал мыслить иначе. Для меня было лучшим вариантом учиться у Кими, а не соперничать с ним. Я попытался улучшить многие аспекты, которые влияют на гоночный темп. И, думаю, сделал большой шаг во второй части сезона.

Но все это благодаря Кими, потому что я многому научился у него. Если честно, я рад, что мы вместе остались в команде. Нас связывают хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, что очень важно для напарников. А также для команды. Важно иметь двух пилотов, которые ладят между собой и дают схожие отзывы по улучшению болида“, - Джовинацци официальный сайт Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Гран-при Канады перенесли на неопределенный срок.