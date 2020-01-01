Гран-при Канады перенесли на неопределенный срок

Пока неизвестно, когда сезон Формулы-1 стартует.

Гран-при Канады отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

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“Это решение было не так легко принять. В течение последнего месяца мы поддерживали постоянную связь с Формулой-1 и представителями города Монреаль, а также правительством.

Мы приняли во внимание директивы, выпущенные должностными лицами министерства здравоохранения, и следуем рекомендациям экспертов, которые были предоставлены властями.

Мы выражаем истинную благодарность всем, кто работают не покладая рук, чтобы сохранить наше здоровье и безопасность в эти нестабильные времена“, - сказано в сообщении канадских промоутеров.

Отметим, что Гран-при Канады стал уже девятым этапом Формулы-1, который перенесли из-за коронавируса. Он был запланирован на 14 июня.