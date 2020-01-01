Росберг назвал лучших пилотов в истории Формулы-1
Немец рассказал, кто был его кумиром в детстве.
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг назвал топ-5 гонщиков за всю историю Формулы-1.
“Я назову Михаэля Шумахера. Мне довелось выступать с ним. Он настоящий универсал. Для меня он - лучший пилот всех времен. Далее идут Хуан-Мануэль Фанхио, Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон и Ален Прост.
Но моим героем детства был Мика Хаккинен“, - отметил немец в интервью Sky Sports.
Ранее Росберг назвал единственного пилота, который выступает на уровне Льюиса Хэмилтона.
Полная версия правил