Экклстоун: В формуле-1 не работает демократия

Бывший функционер признался, что чувствовал себя императором.

Экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что демократия не подходит для Королевских гонок.

“Меня достаточно часто критикуют за то, что я положительно отзываюсь о диктатурах. Но это либо люди меня не понимают, либо слишком буквально воспринимают мой британский юмор.

Я не считаю, что демократию нужно отменить. Но я верю в то, что есть люди, способные принимать важные решения самостоятельно. Во время кризиса, что есть сейчас, это очевидно.

В Формуле-1 никогда не работала демократия. Я ощущал себя императором, которому постоянно приходится общаться с принцами, которые думают не о стране, а о своей выгоде. Приходилось держать их в тонусе“, - цитирует Экклстоуна F1-Insider.

Ранее Экклстоун призвал отменить текущий сезон.