Росберг: Выбросил смартфон, чтобы не сойти с ума

Немец решил отдалиться от внешнего мира.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что не хочет следить за новостями из-за пандемии коронавируса.

“Я выбросил смартфон из своей жизни, в наши дни с ним можно сойти с ума.

Стараюсь отдалиться от внешнего мира в связи с этими угнетающими новостями. Предпочитаю пользоваться обычным кнопочным телефоном, проверять электронную почту два раза в день и проводить время с семьей.

Мы сейчас на Ибице, это самое безопасное место, если у вас есть два ребенка“, - цитирует немца F1i.

Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана отменили из-за коронавируса.