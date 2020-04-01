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Росберг: Выбросил смартфон, чтобы не сойти с ума

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Немец решил отдалиться от внешнего мира.
Нико Росберг
Нико Росберг
Getty Images

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что не хочет следить за новостями из-за пандемии коронавируса.

“Я выбросил смартфон из своей жизни, в наши дни с ним можно сойти с ума.

Стараюсь отдалиться от внешнего мира в связи с этими угнетающими новостями. Предпочитаю пользоваться обычным кнопочным телефоном, проверять электронную почту два раза в день и проводить время с семьей.

Мы сейчас на Ибице, это самое безопасное место, если у вас есть два ребенка“, - цитирует немца F1i.

Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана отменили из-за коронавируса.

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Теги: Формула-1, Нико Росберг
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Комментариев (1)
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бе ме  (аноним)  01.04.2020, 19:13
Оценка:  0
бе ме
Хто голосує за Зелю и Петю ПеDрілу той зрадник Украини та жиDiвська скотина ) Слава Славянам!!
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