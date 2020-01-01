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Феттель: Возможно, в будущем я стану инженером

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Немец признался, что ему интересно, как работает машина.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Cебастьян Феттель рассказал, чем он планирует заняться после завершения карьеры.

“До того как я начал профессиональную карьеру, я окончил школу и планировал учиться на инженера. Это то, над чем я могу задуматься.

Мне интересно, как все работает, хочется понимать, что происходит с машиной на трассе. Возможно, подумаю об этой специальности в будущем“, - цитирует Феттеля пресс-служба Феррари.

Ранее Феттель не исключил перехода в другую серию.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель
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