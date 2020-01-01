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Экклстоун: Этот сезон нужно отменить

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Бывший функционер удивится, если гонки удастся провести.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун оценил перспективы текущего сезона.

“Сезон-2020 нужно отменить и все. Не нужно разговоров о том, что гонки еще могут состояться. Нужно отменить чемпионат в целях безопасности всех участников и прекратить эти дискуссии.

Я надеюсь, что руководство Формулы-1 сможет провести сезон, но не вижу реальных возможностей для этого. Я очень удивлюсь, если им это удастся.

Кто-то говорит о проведении гонок в конце года, но в ноябре никто не захочет их проводить. Погода ухудшится, а людей будет мало“, - приводит слова Экклстоуна Reuters.

Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана отменили из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Формула-1, Берни Экклстоун
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