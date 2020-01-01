Бывший гонщик Формулы-1: Спортивные соревнования возобновятся раньше, чем мы думаем

Дэвид Култхард считает, что ближайшее гонки стоит провести без зрителей.

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, когда могут возобновиться спортивные турниры.

“Я думаю, что спортивные соревнования возобновятся раньше, чем мы думаем. В ближайшее время можно провести этапы Формулы-1 без зрителей. Позже болельщики вернутся на трибуны.

Например, гонка в Зандворте получилась бы отличной даже без зрителей на трибунах“, - цитирует Култхарда GPBlog.

Напомним, Гран-при Азербайджана отменили из-за коронавируса.