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Масса: Хэмилтон может помешать прогрессу Леклера в Феррари

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Бразилец посоветовал итальянской команде обратить внимание на Даниэля Риккардо.
Филипе Масса
Филипе Масса
Getty Images

Бывший гонщик Феррари Филипе Масса считает, что Феррари не стоит приглашать в свою команду шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

“Будь я на месте Маттиа Бинотто, то не стал бы менять текущий состав гонщиков. Феттель выиграл четыре титула чемпиона мира, а Леклер обладает огромным потенциалом, который нельзя недооценивать.

Но если Себастьян примет решение покинуть команду, то я бы обратил внимание на Даниэля Риккардо. Он очень силен, за его работой на трассе всегда приятно наблюдать.

Если говорить о потенциальной паре пилотов Хэмилтон - Леклер, то, с одной стороны, этот дуэт мог бы стать воплощением мечты. А с другой - Льюис может помешать прогрессу Шарля и уничтожить его ментально. Все может пойти не по идеальному сценарию“, - цитирует Массу GPblog.

Напомним, ранее Льюис Хэмилтон подтвердил факт переговоров с Феррари.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Фелиппе Масса, Феррари, Шарль Леклер
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