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Гасли: Во время карантина играем в Call of Duty с Леклером

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Француз признался, что находится в отличной форме.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот команды Альфа Таури Пьер Гасли рассказал о своем свободном времени во время карантина.

“У меня была запланирована остановка в Дубае при перелете из Австралии в Бахрейн, и из-за общей ситуации с коронавирусом я решил остаться здесь. Было бы слишком рискованно отправиться к моим родителям во Францию.

Тренажерный зал отеля закрыли, но для меня делают исключение в свете моего статуса спортсмена высокого уровня. Это помещение сейчас все для меня.

Должен сказать, что никогда не был в такой хорошей форме. Я занимаюсь по два часа в день, и, конечно, когда чемпионат возобновится, у меня не будет проблем с физической подготовкой.

Помимо тренировок я провожу время за просмотром сериалов Netflix. Развлекаемся в Call of Duty с Шарлем Леклером. Он сейчас в Монако, но мы создали команду.

Могут ли гонщикам помочь виртуальные гонки? Не на таком уровне.

Вернувшись в Европу, я тоже буду гоняться, но за рулем реальной машины это никак не поможет. Симуляторы команд Формулы-1 гораздо ближе к реальности, на них действительно можно чему-то научиться“, - цитирует Гасли FormulaPassion. 

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа принял участие в гонке в симуляторе F1.

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Теги: Формула-1, Шарль Шеклер, Пьер Гасли
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