Феттель не исключает перехода в другую серию

Немец признался, что у него есть много идей, которые можно реализовать после завершения карьеры в Формуле-1.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель признался, что может продолжить карьеру в другой серии.

“Что буду делать после того, как закончу карьеру в Формуле-1? К счастью, я могу заниматься многими вещами.

Возможно, я буду выступать в другой серии, может быть, поработаю в автоспорте в другой роли или приму новый вызов.

У есть меня много идей, но пока я не определился“, - цитирует немца Motorsport-Total.

Ранее Феттель намекнул, что он может покинуть Феррари.