Переключиться на мобильную версию

Феттель не исключает перехода в другую серию

Комментариев: 0
Немец признался, что у него есть много идей, которые можно реализовать после завершения карьеры в Формуле-1.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель признался, что может продолжить карьеру в другой серии.

“Что буду делать после того, как закончу карьеру в Формуле-1? К счастью, я могу заниматься многими вещами.

Возможно, я буду выступать в другой серии, может быть, поработаю в автоспорте в другой роли или приму новый вызов.

У есть меня много идей, но пока я не определился“, - цитирует немца Motorsport-Total.

Ранее Феттель намекнул, что он может покинуть Феррари.

Поделись:
Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь