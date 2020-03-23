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Гран-при Азербайджана перенесли из-за коронавируса

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Организаторы решили поберечь здоровье участников и зрителей соревнований.
Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана
Getty Images

Гран-при Азербайджана не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

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Организаторы приняли решение перенести гонку, чтобы избежать заражения участников и болельщиков.

Отметим, что этап Гран-при в Баку должен был пройти с 5 по 7 июня.

Ранее сообщалось, что три майских Гран-при Формулы-1 перенесли из-за коронавируса.

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Теги: Формула-1, Гран-при Азербайджана
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