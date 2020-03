Гран-при Азербайджана перенесли из-за коронавируса

Гран-при Азербайджана не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

