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Леклер: Я не хочу быть вторым

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Монегаск считает, что у него есть инстинкт убийцы.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер заявил, что хочет бороться только за победы.

“Я обладаю инстинктом убийцы. Как только оказываюсь в болиде, пытаюсь бороться за первое место. Мне плевать на другой результат. Не хочу быть вторым, третьим, четвертым или пятым.

Я считаю, что именно в этом моя сила. В то же время такой настрой иногда подводит. Часть ошибок в 2019 году я совершил из-за такой психологии.

К примеру, когда мог просто бороться за очки, я пытался выложиться на максимум. Но я такой какой есть. Как бы то ни было, продолжаю учиться. Уверен, с опытом устраню болезненные ошибки“, - цитирует Леклера Motorsport-Magazine.

Ранее Леклер отметил, что никто не может быть непобедимым.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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