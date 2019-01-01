Леклер: Я не хочу быть вторым

Монегаск считает, что у него есть инстинкт убийцы.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер заявил, что хочет бороться только за победы.

“Я обладаю инстинктом убийцы. Как только оказываюсь в болиде, пытаюсь бороться за первое место. Мне плевать на другой результат. Не хочу быть вторым, третьим, четвертым или пятым.

Я считаю, что именно в этом моя сила. В то же время такой настрой иногда подводит. Часть ошибок в 2019 году я совершил из-за такой психологии.

К примеру, когда мог просто бороться за очки, я пытался выложиться на максимум. Но я такой какой есть. Как бы то ни было, продолжаю учиться. Уверен, с опытом устраню болезненные ошибки“, - цитирует Леклера Motorsport-Magazine.

Ранее Леклер отметил, что никто не может быть непобедимым.