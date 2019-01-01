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Боттас: Чувствовал бы себя лучше, если бы контракт с Мерседес был долгосрочным

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Финн отметил, что команда уверена в нем.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас прокомментировал тот факт, что его контракт с Мерседес рассчитан всего на один год.

“Честно говоря, чувствовал бы себя лучше, если бы контракт был долгосрочным. У меня всегда были однолетние контракты с Мерседесом, но с каждым годом это становится все сложнее. Я понимаю, что в любой момент я снова буду ходить по лезвию ножа. 

Знаю, команда уверена во мне, но также знаю, как устроен этот мир и как работает наш бизнес. В будущем хотелось бы получить контракт более чем на один год“, - цитирует Боттаса Motorsport Magazin.

Ранее Боттас признался, что почувствовал разочарование, когда Льюис Хэмилтон выиграл титул.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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