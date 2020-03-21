Прост: Не знаю, можно ли повторить наше противостояние с Сенной в нынешней Формуле-1
Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост поделился своими воспоминаниями о соперничестве с легендарным Айртоном Сенной.
“Не знаю, можно ли повторить такое противостояние в нынешней Формуле-1. Сейчас другие времена, гонки стали более изощренными, меняется окружение и отношения. Даже представители СМИ поменяли свое отношение.
Кроме того, нужно учитывать харизму и стиль пилотов. Наши отношения с Айртоном изменились после того, как я завершил карьеру. У него уже не было прежней мотивации. Такое ощущение, что с моим уходом он потерял цель. Мы с ним даже стали друзьями.
Он больше не был тем Сенной, который бросал мне вызов на трассе. Он звонил мне несколько раз в неделю и советовался со мной“, - цитирует Проста Grandprix247.
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