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Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

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Британец до этого проводил встречу с зараженными людьми.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал о состоянии здоровья после общения с Идрисом Эльбой и Софи Грегуар Трюдо, которые сдали положительный тест на коронавирус. 

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“Ребята, надеюсь, вы сохраняете позитивный настрой, и остаетесь занятыми и здоровыми. Были слухи о моем состоянии здоровья после того, как я побывал на мероприятии, где были два человека, позже сдавшие положительный тест на коронавирус.

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Хочу, чтобы вы знали: у меня все хорошо, чувствую себя здоровым и тренируюсь дважды в день. У меня нет никакх симптомов, прошло уже 17 дней с тех пор, как я виделся с Софи и Идрисом. Связывался с Идрисом и был рад слышать, что он в порядке.

У меня состоялся разговор со своим врачом, и мы дважды проверили, стоит ли мне сдавать тест. Дело в том, что их ограниченное количество, и есть люди,
которым они нужны больше, чем мне, особенно учитывая, что у меня нет никаких симптомов“, - написал Хэмилтон в Twitter.

Ранее стало известно, когда может возобновиться сезон Формулы-1.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула-1, Мерседес, коронавирус
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