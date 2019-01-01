Стало известно, сколько нужно гонок, чтобы сезон Формулы-1 состоялся

Необходимо провести как минимум восемь этапов.

Британский комментатор Мартин Брандл заявил, что гонщикам Формулы-1 необходимо провести хотя восемь гонок, чтобы сезон можно было полноценно завершить.

“Максимум хотели провести 22 этапа, но уже понятно, что ничего такого не будет. Минимум необходимо восемь Гран-при.

Если же ситуация с коронавирусом улучшится, то можно надеяться на 16-17 гонок.

Это будут непростые варианты в виде трех гонок за три недели, но такое возможно осуществить“, - цитирует Мартина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что три майских Гран-при Формулы-1 были перенесены из-за коронавируса.