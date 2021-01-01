Гран-при Нидерландов могут отложить до следующего года

Спортивный директор этапа в Зандворе отметил, что на главном месте находится здоровье.

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс, который является спортивным директором Гран-при Нидерландов, рассказал о ситуации вокруг отмены гонки в Зандворе (Нидерланды).

“Сейчас для нас существует только один приоритет - здоровье. Мы не можем думать о проведении этой гонки до тех пор, пока не будем готовы к этому в социальном, экономическом и спортивном плане.

Провести гонку в августе? Интересно, насколько это реально? И хочу ли я этого как болельщиков вообще? Это означало бы, что мы должны успеть вывезти этот вирус из страны к июлю.

Мы хотим, чтобы люди пришли на гоночный завод с хорошим чувством. Но действительно ли мы можем ожидать этого к августу? Правда заключается в том, что в Европе вирус держит нас под контролем, а не наоборот. Мы не исключаем того, что гонка в Зандворте может быть перенесена на 2021 год. Это может произойти“, - приводит слова Ламмерса Speedweek.

Ранее три майских Гран-при Формулы-1 были перенесены из-за коронавируса.