Перес: Пандемия коронавируса случилась именно в тот год, когда у меня есть хороший болид

Мексиканец отметил серьезность ситуации вокруг забовлевания.

Пилот команды Рейсинг Пойнт Серхио Перес прокомментировал перенес старта сезона Формулы-1 из-за пандемии коронавируса.

“Это случилось именно в тот год, когда у меня есть хороший болид. Ситуация гораздо серьезнее, чем мы думали. Возьмите, например, Италию. Там не хватает мест в больницах для всех зараженных“, - цитирует Переса GrandPX.news.

Ранее сообщалось, что этапы в Нидерландах, Испании и Монако не будут проведены в назначенное время.