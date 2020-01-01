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Перес: Пандемия коронавируса случилась именно в тот год, когда у меня есть хороший болид

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Мексиканец отметил серьезность ситуации вокруг забовлевания.
Серхио Перес
Серхио Перес
Getty Images

Пилот команды Рейсинг Пойнт Серхио Перес прокомментировал перенес старта сезона Формулы-1 из-за пандемии коронавируса.

“Это случилось именно в тот год, когда у меня есть хороший болид. Ситуация гораздо серьезнее, чем мы думали. Возьмите, например, Италию. Там не хватает мест в больницах для всех зараженных“, - цитирует Переса GrandPX.news. 

Ранее сообщалось, что этапы в Нидерландах, Испании и Монако не будут проведены в назначенное время.

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Теги: Формула-1, Серхио Перес, Рейсинг Пойнт
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