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Три майских Гран-при Формулы-1 были перенесены из-за коронавируса

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Этапы в Нидерландах, Испании и Монако не будут проведены в назначенное время.
Гран-при Монако вообще пришлось отменить
Гран-при Монако вообще пришлось отменить
Getty Images

Сразу три Гран-при Формулы-1 были перенесены. Как сообщает пресс-служба Формулы-1, этапы в Нидерландах, Испании и Монако не состоятся в ранее запланированные сроки из-за пандемии коронавируса.

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“После консультаций с FIA и тремя промоутерами мы решили отложить проведение еще трех Гран-при. Для нас важно обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков“, - говорится в официальном заявлении.

Отметим, что все Гран-при должны были состоятся в мае - в Нидерландах гонка была запланирована с 1 по 3 мая, в Испании - с 8 по 10 мая, а этап в Монако - с 21 по 24 мая.

После заявления Формулы-1 стало известно, что этап в Монако вовсе не состоится.

“Совет директоров искренне сожалеет о том, что Гран-при не может быть перенесен. Мы не сможем организовать его в более поздние сроки в этом году, это невозможно ни при каких обстоятельствах“, - говорится на официальном сайте Автомобильного клуба Монако.

Стоит сказать, что в последний раз сезон Формулы-1 проводили без этапа в Монако в далеком 1954 году.

Напомним, из-за пандемии коронавируса уже был отменен Гран-при Австралии, а этапы в Бахрейне и Вьетнаме перенесли на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Формула-1 перенесла летний перерыв на весну.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Гран-при Нидерландов, Гран-при Монако, Гран-при Испании, коронавирус, COVID-19
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