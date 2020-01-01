Бинотто: Выступление в прошлом году Леклера застало Феттеля врасплох

Глава Феррари отметил, что немец находится в отличной форме.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто поделился своими ожиданиями от сезона-2020, который пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.

"Выступление Леклера застало Себастьяна врасплох. Теперь Феттель знает, где его ориентир, и он знает, что ему нужно делать, поэтому я думаю, что он очень хорошо подготовился к новому сезону.

Мы начали обсуждать новую сделку с Себастьяном. Очень важно, чтобы мы занялись этим делом как можно скорее. Мы не хотим это оставлять на конец сезона. И для него самого и для нас очень важно получить ясность в ближайшем будущем.

Феттель находится в очень хорошей форме. Я думаю, он сосредоточен. Он знает, что ему нужно хорошо работать. Это ключевой момент в его карьере. Все в его руках. Поэтому я думаю, что он очень мотивирован.

Прошлый год был для него очень важен. Шарль очень хорошо подготовился зимой и уже начал демонстрировать это на тестах. Леклер знает, что второй год в топ-команде имеет больше подводных камней. Он учится быстро, что я уверен, что он сможет справиться с давлением наилучшим образом", - цитирует Бинотто официальный сайт Формулы-1.

Ранее сообщалось, что формула-1 решила перенести летний перерыв на весну.