Формула-1 решила перенести летний перерыв на весну
ФИА пришлось внести изменения в календарь соревнований.
Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) сообщила о решении руководства перенести летнюю паузу в Формуле-1.
Данное изменение связано с пандемией коронавируса. Ранее пауза была запланирована в период с июля по август. Теперь перерыв составит три недели вместо двух и пройдет с марта по апрель.
Ранее стало известно, когда может возобновиться сезон Формулы-1.
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