Формула-1 решила перенести летний перерыв на весну

ФИА пришлось внести изменения в календарь соревнований.

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) сообщила о решении руководства перенести летнюю паузу в Формуле-1.

Данное изменение связано с пандемией коронавируса. Ранее пауза была запланирована в период с июля по август. Теперь перерыв составит три недели вместо двух и пройдет с марта по апрель.

Ранее стало известно, когда может возобновиться сезон Формулы-1.