Экклстоун назвал лучшего пилота за всю историю Формулы-1

Бывший функционер выделил Алена Проста.

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, кого считает лучшим пилотом за всю историю Королевских гонок.

“Лучшим пилотом в истории является Ален Прост. У него никогда не было поддержки от команды. Когда гасли огни, он оставался один. Он сам следил за состоянием шин, за тормозами и при этом был чертовски быстр на трассе.

Ален был близок к тому, чтобы завоевать еще два титула. Он мог бы стать шестикратным чемпионом мира, но цифры не имеют значения.

Я бы еще хотел вспомнить Нельсона Пике. Он был очень хорош в болиде. Стирлинг Мосс и Хуан Мануэль Фанхио также проделывали классную работу.

Что касается Хэмилтона, то он отличный пилот. Но мне сложно сказать, что он лучше того или иного гонщика. У него всегда была лучшая машина, и он всегда выступал в лучшей команде. У него всегда было все самое лучшее“, - цитирует Экклстоуна GPFans.

Ранее Экклстоун заявил, что Маттиа Бинотто не подходит на роль руководителя Феррари.