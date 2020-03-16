Стало известно, когда может возобновиться сезон Формулы-1

Первая гонка состоится в Монако или Азербайджане.

Сезон Формулы-1 начнется либо с Гран при Монако (22-24 мая), либо с Гран-при Азербайджана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что завтра, 19 марта, руководство Ф-1 проведет переговоры с руководителями команд по поводу плана действий в данной ситуации.

Известно, что Феррари выступает за перенос летней паузы на весну. Таким образом, Скудерия сделает попытку избежать невыгодного положения в сравнении с Мерседесом и Ред Булл, чьи базы сейчас работают.

На данный момент первым этапом в календаре значится Гран-при Нидерландов (1-3 мая, если его не перенесут из-за коронавируса.