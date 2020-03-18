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Мик Шумахер: Еще ни один пилот не попал в Ф-1 только благодаря одной фамилии

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Немец рассказал, в каком случае ему удастся дебютировать в Королевских гонках.
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Getty Images

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, оценил свои перспективы в будущем.

“Я понимаю, что должен хорошо выступать в Формуле-2, если хочу стать гонщиком Формулы-1. Еще ни один пилот не попал в Ф-1 только благодаря своей фамилии. Она ничего не гарантирует.

Хотя я считаю, что мой отец - лучший гонщик всех времен. Горжусь, когда меня с ним сравнивают. На данный момент я не думаю об Ф-1. Я полностью сосредоточен на сезоне-2020 в Формуле-2“, - цитирует немца GrandPX.news.

Ранее Мик Шумахер рассказал, почему раньше выступал под фамилией матери.

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Теги: Формула-1, Мик Шумахер
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Комментариев (1)
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Зyрбаган    18.03.2020, 17:13
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Зyрбаган
Так и ты не попадёшь,уродец!
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