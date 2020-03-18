Мик Шумахер: Еще ни один пилот не попал в Ф-1 только благодаря одной фамилии

Немец рассказал, в каком случае ему удастся дебютировать в Королевских гонках.

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, оценил свои перспективы в будущем.

“Я понимаю, что должен хорошо выступать в Формуле-2, если хочу стать гонщиком Формулы-1. Еще ни один пилот не попал в Ф-1 только благодаря своей фамилии. Она ничего не гарантирует.

Хотя я считаю, что мой отец - лучший гонщик всех времен. Горжусь, когда меня с ним сравнивают. На данный момент я не думаю об Ф-1. Я полностью сосредоточен на сезоне-2020 в Формуле-2“, - цитирует немца GrandPX.news.

Ранее Мик Шумахер рассказал, почему раньше выступал под фамилией матери.