Один из сотрудников Пирелли сдал позитивный тест на коронавирус

Работник присутствовал в Мельбурне.

Итальянский производитель шин Пирелли заявил, что их сотрудник сдал положительный тест на коронавирус в Мельбурне (Австралия), сообщает официальный сайт Формулы-1.

“В Мельбурне один из сотрудников команды Пирелли прошел положительный тест на коронавирус. Сейчас он соблюдает все соответствующие процедуры, установленные органами здравоохранения Австралии.

У этого человека не было никаких контактов с третьими лицами, которые требуют специальных профилактических мер для других людей“, - сказано в заявлении команды.

Напомним, ранее Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса у одного из сотрудников Макларена.