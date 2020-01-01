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Один из сотрудников Пирелли сдал позитивный тест на коронавирус

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Работник присутствовал в Мельбурне.
Гран-при Австралии
Гран-при Австралии
Getty Images

Итальянский производитель шин Пирелли заявил, что их сотрудник сдал положительный тест на коронавирус в Мельбурне (Австралия), сообщает официальный сайт Формулы-1.

“В Мельбурне один из сотрудников команды Пирелли прошел положительный тест на коронавирус. Сейчас он соблюдает все соответствующие процедуры, установленные органами здравоохранения Австралии.

У этого человека не было никаких контактов с третьими лицами, которые требуют специальных профилактических мер для других людей“, - сказано в заявлении команды.

Напомним, ранее Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса у одного из сотрудников Макларена.

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Теги: Формула-1, Пирелли
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