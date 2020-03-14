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Экклстоун: Бинотто не подходит для Феррари, он инженер, а не руководитель команды

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Бывший функционер раскритиковал итальянца.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал руководство в команде Феррари.

Подходящий ли он руководитель для Феррари? Нет, он инженер. Команде нужен кто-то, кто может дать понять, что те или иные поручения нужно выполнять, а не говорить “возможно“ или “мы это обсудим“.

Я бы назначил на должность главы Феррари Флавио Бриаторе. Он сделал бы с командой то же, что у него получилось с Бенеттоном и Рено. Он бы увел из других команд лучших сотрудников.

Проблема лишь в том, что в конце концов Бриаторе заставит думать всех, что Феррари принадлежит ему“, - цитирует Экклстоуна Grandprix247. 

Ранее Бинотто сообщил, кто будет основным пилотом Феррари.

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Теги: Формула-1, Феррари, Берни Экклстоун
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