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Марко: Мы были готовы проводить Гран-при Австралии

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Австриец отметил, что некоторые стороны несколько раз меняли мнение.
Хельмут Марко
Хельмут Марко
Getty Images

Гоночный консультант команды Ред Булл Хельмут Марко поделился своим мнением об отмене Гран-при Австралии.

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“Утром в пятницу командам сообщили, что этап не состоится. После этого нашей основной задачей было вернуть команду домой в целости. Это не наше решение, мы были готовы проводить Гран-при. Другие тоже были готовы, но просто не получили бы двигатели от производителей.

Почему решение принималось так долго? Потому что некоторые несколько раз меняли мнение. Также проблема была с юридической стороны. Организаторы и местные органы власти разрешили проведение гонки.

Что дальше? Думаю, первая гонка пройдёт в Баку“, - цитирует Марко Auto Motor und Sport. 

Ранее сообщалось, что Гран-при Бахрейна и Вьетнама перенесли на неопределенный срок.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австралии, Хельмут Марко
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