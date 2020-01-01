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Этап в Нидерландах отложат, а Гран-при Испании отменят - источник

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Календарь Формулы-1 на сезон-2020 изменится.
Гран-при Испании
Гран-при Испании
Getty Images

Ирландский журналист Томас Махер сообщил об изменениях в календаре Формулы-1 на сезон-2020.

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“Мне сказали, что Зандворт и Испания не состоятся в мае. Гран-при Нидерландов отложен, Барселона отменена, и на 2021 год у трассы нет контракта. Нас ждет насыщенный график в июле-августе и финал сезона в Абу-Даби 13 декабря.

Новый календарь, не включающий в себя гонку в Испании, ожидается на следующей неделе“, - написал Махер на своей странице в Twitter.

Ранее Формула-1 официально объявила об отмене Гран-при Австралии.

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Теги: Формула-1, Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании
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