Этап в Нидерландах отложат, а Гран-при Испании отменят - источник

Календарь Формулы-1 на сезон-2020 изменится.

Ирландский журналист Томас Махер сообщил об изменениях в календаре Формулы-1 на сезон-2020.

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“Мне сказали, что Зандворт и Испания не состоятся в мае. Гран-при Нидерландов отложен, Барселона отменена, и на 2021 год у трассы нет контракта. Нас ждет насыщенный график в июле-августе и финал сезона в Абу-Даби 13 декабря.

Новый календарь, не включающий в себя гонку в Испании, ожидается на следующей неделе“, - написал Махер на своей странице в Twitter.

Ранее Формула-1 официально объявила об отмене Гран-при Австралии.