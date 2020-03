Гран-при Бахрейна и Вьетнама перенесли на неопределенный срок

Руководство Формулы-1 официально приняло решение о том, что Гран-при Бахрейна и Вьетнама будут перенесены на неопределенной срок из-за пандемии коронавируса.

Этап в Бахрейне должна была состояться в период с 20 по 22 марта, а во Вьетнаме - с 3 по 5 апреля.

Due to the continued global spread of COVID-19 and after ongoing discussions with the FIA, and race organisers a decision has been taken by all parties to postpone the Bahrain Grand Prix and the Vietnam Grand Prix due to take place on March 20-22 and April 3-5 respectively#F1 pic.twitter.com/btpFLckwtO