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Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса - BBC

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Официального подтверждения нет.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Старт нового сезона Формула-1 под угрозой срыва.

Как сообщает журналист BBC, руководством соревнований было принято решение отменить первый этап сезона, который должен был пройти в Австралии.

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Такое решение связано с угрозой распространения коронавируса. Отметим, что официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, что этап Гран-при Австралии должен был пройти с 13 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что команда Макларен уже снялась с гонки из-за того, что у сотрудника была найден коронавирус.

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Теги: Формула-1, коронавирус, Гран-При Австралии
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