Хэмилтон: Наша новая машина лучше прошлогодней

Британец признался, что не обращает внимания на результаты конкурентов.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты предсезонных тестов, где его команде не было равных.

“Я не обращаю внимания на результаты соперников на тестах. Мы сосредоточены на своих задачах и я не имею понятия о том, чем занимались конкуренты. Люди сразу стремятся назвать фаворитами именно нас. Чтобы потом, в случае чего, превзойти ожидания своими выступлениями.

Некоторые думают, что это своего рода психологическая война, способ надавить. Но адавить таким можно только на слабого. Мы же дадим отпор.

Наша новая машина лучше прошлогодней. Хотя я уверен, что остальные команды тоже прибавили. Это эволюция. И на всех нас давление возрастет“, - цитирует британца Мotorsport-Тotal.

Ранее Мерседес презентовал новый болид Формулы-1.