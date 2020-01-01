Феттель: Из Феррари можно уйти, даже Шумахер это делал
Немец отметил, что будет выступать, пока получает от этого удовольствие.
Пилот команды Феррари Себастьян Феттель рассказал, когда может завершить карьеру.
“Нет никаких признаков или причин, по которым я не мог бы продолжить карьеру. Зимой у меня было время подумать над карьерой, и я понял, что буду выступать, пока получаю от этого удовольствие.
Могу ли я покинуть Феррари? Конечно, этому есть достаточно примеров, в том числе и немецких пилотов. Даже Михаэль Шумахер это делал“, - цитирует Феттеля Sport Bild.
Отметим, что контракт Феттеля с Феррари рассчитан до конца 2020 года.
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