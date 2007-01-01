Леклер: Хэмилтон - великий чемпион, но никто не может быть непобедимым

Монегаск считает, что ему нужно научиться лучше работать с шинами.

Гонщик команды Феррари Шарль Леклер высказался о пилоте Мерседеса Льюисе Хэмилтоне.

“Ни один из пилотов не может быть непобедимым. Даже Льюис, который, конечно, является великим чемпионом. Конечно, у него гораздо больше опыта, чем у меня. Он в Формуле-1 с 2007 года, а я только с 2018 года.

Хэмилтон является более совершенным гонщиком, чем я. Мне нужно научиться лучше работать с шинами в гонке. В этом отношении Льюис феноменален. Да, он хорош, даже очень. Льюис - один из лучших, но не лучший“, - цитирует Леклера Grandpx.news.

Ранее Шарль Леклер признался, что был бы рад видеть Льюиса Хэмилтона своим напарником по команде.