Боттас: На победу в Австралии будут претендовать три команды

Финн признался, что результаты первого этапа всегда являются непредсказуемыми.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас считает, что за победу на Гран-при Австралии будут бороться три команды.

“В прошлом году нам было нелегко на тестах, мы столкнулись с трудностями, но потом показали сильное выступление в Мельбурне.

Никогда не знаешь, какие болиды привезут команды на первую гонку сезона после тестов. Даже глядя на время тестов, сказать что-то сложно.

Думаю, у нас снова будет три команды-претендента. На победу в Австралии будут претендовать как минимум три команды“, - цитирует Боттаса GPblog.

Напомним, первый этап Гран-при сезона-2020 стартует в Мельбурне (Австралия) с 13 по 15 марта.