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Бинотто сообщил, кто будет основным пилотом Феррари

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У команды два лучших пилота в составе.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Руководитель команды Феррари Маттиа Бинотто рассказал, кто будет основным пилотом команды в предстоящем сезоне.

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“Я ранее говорил уже, что Феттель является нашим основным вариантом. Мы уже неоднократно говорили, что у нас отличный состав пилотов. Могу предположить, что у нас лучший дуэт в Формуле-1. 

Сейчас мы уже начинаем обсуждать продление контракта с Себастьяном. Мы понимаем, что его нынешний контракт скоро истекает. Скоро мы закончим общение и поймем, какое решение будет лучшим для нас всех.

В большей степени речь о нашем общем проекте, о долгосрочных перспективах. Я уверен, что очень скоро мы сумеем прийти к соглашению“, - приводит слова Бинотто Motorsport.

Ранее Бинотто назвал фаворита следующего сезона.

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Теги: Маттиа Бинотто, Себастьян Феттель, Феррари, Формула-1
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