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Баттон: Пилотам Феррари надо сражаться с Хэмилтоном, а не бороться друг с другом

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Бывший гонщик отметил, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер уже лучше понимают друг друга.
Дженсон Баттон
Дженсон Баттон
Getty Images

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что у Феррари есть шансы на титул в 2020 году.

“Теперь пилоты Феррари лучше понимают друг друга. Я действительно считаю, что в 2020 году у них будет сильная команда.

Если они поймут, что им надо сражаться с Хэмилтоном, вместо того чтобы бороться друг с другом, они получат прекрасный отличный оказаться впереди и будут претендовать на чемпионство“, - цитирует Баттона Daily Mail. 

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.

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Теги: Формула-1, Дженсон Баттон, Феррари
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