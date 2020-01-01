Баттон: Пилотам Феррари надо сражаться с Хэмилтоном, а не бороться друг с другом
Бывший гонщик отметил, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер уже лучше понимают друг друга.
Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что у Феррари есть шансы на титул в 2020 году.
“Теперь пилоты Феррари лучше понимают друг друга. Я действительно считаю, что в 2020 году у них будет сильная команда.
Если они поймут, что им надо сражаться с Хэмилтоном, вместо того чтобы бороться друг с другом, они получат прекрасный отличный оказаться впереди и будут претендовать на чемпионство“, - цитирует Баттона Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.
Полная версия правил