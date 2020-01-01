Вильнев: В прежние годы в Формуле-1 было гораздо меньше нытья

Канадец отметил, что сейчас в правилах описывается почти каждое действие пилота.

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнев раскритиковал современную Формулу-1.

“Сейчас каждое действие описано в правилах, на основании чего и принимаются решения. Но их стало слишком много. Анализируют буквально каждый инцидент, даже малейший.

Гонщикам стало бы гораздо проще, если бы все эти ситуации отдавали на откуп им самим, за исключением разве что совсем уж экстремальных случаев.

В прежние годы было гораздо меньше нытья“, - цитирует канадца GP Blog.

Ранее Жак Вильнев назвал Макса Ферстаппена плохим примером для подражания.