Риккардо посвятил шлем погибшему Брайанту

Австралиец презентовал свою новую экипировку.

Гонщик команды Рено Даниэль Риккардо показал фотографию своего нового шлема, который он использует во время предсезонных тестов.

Он выполнен в фиолетовых цветах Лос-Анджелес Лейкерс в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.

На шлеме можно увидеть изображение змеи и надпись “менталитет Мамбы“.

Напомним, в воскресенье, 26 января, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.