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Риккардо посвятил шлем погибшему Брайанту

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Австралиец презентовал свою новую экипировку.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Гонщик команды Рено Даниэль Риккардо показал фотографию своего нового шлема, который он использует во время предсезонных тестов.

Он выполнен в фиолетовых цветах Лос-Анджелес Лейкерс в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.

На шлеме можно увидеть изображение змеи и надпись “менталитет Мамбы“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E S T helmet 2 0 2 0. Kobe tribute 🐍

Допис, поширений Daniel Ricciardo (@danielricciardo)

Напомним, в воскресенье, 26 января, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Коби Брайант
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